Cairo: “Sostegno a Baroni, abituati ai torti arbitrali”

Dalla fiducia in Baroni alla coppia Adams-Simeone: Cairo fa il punto sul Torino

Andrea Croveri 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 21:41)

In occasione del Festival dello Sport di Trento, Urbano Cairo ha rilasciato un’intervista a TUTTOmercatoWEB, soffermandosi sul momento del Torino e sul lavoro di Marco Baroni. Il presidente granata ha voluto ribadire la propria fiducia nel tecnico e nella squadra: "Il calendario è stato impegnativo, in 6 partite abbiamo affrontato 5 squadre che erano nelle prime 10 lo scorso anno. Credo che in alcune partite non ci sia stato l'atteggiamento giusto, ma ho visto passi avanti, soprattutto nell'ultima partita finita purtroppo col pareggio finale che tutti dicono che non fosse rigore. Ma tanto coi torti arbitrali ci siamo abituati."

Il presidente del Torino ha anche fatto il punto in merito alla campagna acquisti, sottolineando come diversi nuovi innesti stiano gradualmente trovando la miglior condizione: "Baroni sta lavorando con impegno, tanti giocatori arrivati non erano al top ma stanno facendo passi in avanti, penso a Ngonge e Simeone, Nkounkou ha dato segnali interessanti, Asllani sta giocando di più... I valori ci sono, il mister è voglioso di fare bene e abbiamo fatto investimenti importanti, alcuni non li abbiamo ancora visti come Aboukhlal e Anjorin che però daranno un contributo in futuro. Spero che cresca l'amalgama fra i giocatori".

Tornando sul tecnico, il presidente granata ha ribadito il proprio sostegno: "Ha voglia di fare le cose bene, ora abbiamo una partita impegnativa col Napoli ma dobbiamo essere determinati a fare bene in ogni partita", aggiungendo poi: "È importante sostenere squadra e allenatore per farli rendere al massimo". Infine, Cairo ha parlato anche di un tema tattico, ovvero della possibile convivenza tra Adams e Simeone: "Sono due giocatori molto forti, due attaccanti di qualità, capaci di segnare. Io lascio al mister la scelta, credo sia giusto che lui in relazione a come vede la squadra faccia le scelte. Io sono in contatto con lui, quello che posso fare per supportarlo lo faccio".