Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord si gioca a Bergamo

Messi alle spalle i gironi di qualificazione ai Mondiali, in cui l’Italia ha chiuso seconda dietro una Norvegia dimostratasi superiore nel doppio confronto, ora per la Nazionale di Gennaro Gattuso è il momento di concentrarsi sui playoff. Un cammino che riserverà diverse insidie separa gli azzurri dalla competizione iridata che si disputerà la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. Ci sarà innanzitutto da conquistare una finale contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina, che gli azzurri giocherebbero in trasferta. Ma, appunto, il condizionale è d’obbligo, perché prima c’è l’appuntamento del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord. Quest’oggi è stata ufficializzata la location della semifinale playoff, vale a dire la New Balance Arena di Bergamo. Un terreno, quello dello stadio di casa dell’Atalanta, favorevole agli azzurri: quattro i precedenti, nessuna sconfitta. Da un 5-0 a un altro 5-0. Il primo contro Malta nel 1987, nel mezzo i pari per 1-1 con Turchia (2006) e Olanda (2020), e infine la manita rifilata all’Estonia lo scorso settembre..