Playoff Mondiali: l’Italia pesca in semifinale l’Irlanda del Nord

Messo alle spalle il girone di qualificazione ai Mondiali, vinto nettamente dalla Norvegia con un distacco di sei punti, e dopo le sconfitte con gli scandinavi sia all’andata che al ritorno, la Nazionale di Gennaro Gattuso ha conosciuto oggi a Zurigo le avversarie che affronterà negli spareggi di marzo che conducono alla competizione iridata. Gli Azzurri, inseriti nel Path A, affronteranno in semifinale l’Irlanda del Nord, gara in programma il 26 marzo. Dall’altra parte del tabellone si giocherà invece Galles-Bosnia. In caso di vittoria, l’Italia disputerà la finale lontano da casa: l’atto conclusivo è previsto per il 31 marzo, a Cardiff o a Sarajevo.