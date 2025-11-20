tor altre news Playoff Mondiali: l’Italia pesca in semifinale l’Irlanda del Nord

news

Playoff Mondiali: l’Italia pesca in semifinale l’Irlanda del Nord

Playoff Mondiali: l’Italia pesca in semifinale l’Irlanda del Nord - immagine 1
Si gioca il 26 marzo. L'eventuale finale contro una tra Galles e Bosnia lontano da casa
Matteo Curreri

Messo alle spalle il girone di qualificazione ai Mondiali, vinto nettamente dalla Norvegia con un distacco di sei punti, e dopo le sconfitte con gli scandinavi sia all’andata che al ritorno, la Nazionale di Gennaro Gattuso ha conosciuto oggi a Zurigo le avversarie che affronterà negli spareggi di marzo che conducono alla competizione iridata. Gli Azzurri, inseriti nel Path A, affronteranno in semifinale l’Irlanda del Nord, gara in programma il 26 marzo. Dall’altra parte del tabellone si giocherà invece Galles-Bosnia. In caso di vittoria, l’Italia disputerà la finale lontano da casa: l’atto conclusivo è previsto per il 31 marzo, a Cardiff o a Sarajevo.

Leggi anche
Italia fuori dalla top ten FIFA e in seconda fascia in caso di Mondiali
Curacao fa la storia: il quadro delle Nazionali già qualificate al Mondiale 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA