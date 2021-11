Playoff Qatar 2022: Italia, c’è la Nord Macedonia e poi Portogallo o Turchia in trasferta

Il sorteggio dei play off per i Mondiali 2022

Oggi - venerdì 26 novembre - l’Italia di Mancini ha conosciuto la sua sorte per i play-off che dovrà affrontare a marzo 2022 per raggiungere la qualificazione ai Mondiali, dopo aver terminato il suo girone in seconda posizione, dietro alla Svizzeri: gli azzurri sfideranno la Macedonia del Nord in Italia il 24 marzo. In caso del passaggio del turno, la finale playoff sarà contro la vincente dell’altra semifinale del percorso C, Portogallo-Turchia, e gli azzurri dovranno giocarla in trasferta. Un sorteggio decisamente sfortunato, e Mancini ai microfoni di Rai Sport lo ha commentato così: “Non è che sia un gran sorteggio, poteva andare un po' meglio. Sia noi che il Portogallo dovremo prima vincere una partita. Si tratta di gare secche, le difficoltà ci sono sempre. Siamo sempre fiduciosi e positivi. La Macedonia ha fatto un buon gruppo di qualificazione, dovremo fare una grande partita. Poi vedremo cosa accadrà in finale”. E sul Portogallo di CR7: “Come noi avremmo voluto evitare loro, allo stesso modo il Portogallo avrebbe evitato volentieri l'Italia”.