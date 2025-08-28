Polonara carica l’Italbasket: “Fratelli, giocate anche per me”

Questa sera a Limassol l’Italia di basket debutta a Eurobasket 2025 contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, nel Gruppo C. A sostenere la squadra di Gianmarco Pozzecco, seppur da lontano, ci sarà anche Achille Polonara, impegnato nella sua battaglia contro la leucemia. Il lungo classe ’91, che ha sottoscritto un contratto con la Dinamo Sassari e ora è in cura a Valencia, ha voluto far sentire la sua vicinanza scrivendo una lettera pubblicata su La Stampa. “Fratelli, un grande in bocca al lupo – ha scritto – pensando anche a me giocate con una carica maggiore e sognate di tornare con una medaglia al collo”. Polonara ha ringraziato i compagni per il sostegno quotidiano e si è detto fiducioso: “Siamo una Nazionale completa, con l’esperienza di Melli, Ricci, Fontecchio, Spissu e Pajola, l’entusiasmo dei giovani e il contributo di Gallinari, caricatissimo dal finale di stagione a Porto Rico”.