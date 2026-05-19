Dopo ventidue anni dagli Invincibili di Wagner, l’Arsenal torna sul trono del calcio inglese al termine di una stagione intensa e combattuta. Sotto la guida di Mikel Arteta, i Gunners hanno spezzato una lunga maledizione, resistendo fino all’ultima giornata all’assalto del Manchester City di Pep Guardiola. Non è stata solo una corsa al titolo, ma una prova di maturità per una squadra che ha ritrovato identità, solidità e ambizione, riportando entusiasmo in tutta Londra.

Il trionfo è stato costruito con continuità impressionante: primo posto già dalla quinta giornata e leadership mantenuta per gran parte del campionato, nonostante il calo di aprile e alcune sconfitte pesanti, tra cui lo scontro diretto con il City e le eliminazioni nelle coppe nazionali. Decisiva la capacità di reagire nel finale, tornando a vincere con lucidità e carattere. La chiave del successo è stata la difesa, la migliore della Premier League: la coppia Saliba–Gabriel ha garantito sicurezza costante, supportata dalle parate decisive di David Raya. Fondamentali anche le palle inattive, con il record di 17 gol da corner, arma tattica che ha cambiato le sorti di molte partite. E c’è anche un valore simbolico: l’allievo Arteta ha superato il maestro Guardiola, che a fine stagione sarebbe pronto a intraprendere un nuovo percorso lontano dal City. Ora l’Arsenal sogna in grande: all’orizzonte c’è anche la finale di Champions League contro i campioni in carica, i francesi del Paris Saint Germain.