Presentata la legge Bove: “Combattiamo la disinformazione sugli arresti cardiaci”

E' quasi trascorso un anno da quell'evento che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Era il 1° dicembre 2024 e durante il primo tempo di Fiorentina-Inter, il centrocampista viola Edoardo Bove si era accasciato a terra. Tanta paura, ma il giocatore riusciva a sopravvivere, impiantandogli un defibrillatore sottocutaneo. Bove era tra i presenti ieri al Senato per la presentazione della legge che porta il suo nome, proposta dal senatore Marco Lombardo, per rendere più efficace il primo soccorso. "Sono onorato che la legge porti il mio nome -ha detto il classe 2002 . Prima non sapevo tante cose riguardo gli arresti cardiaci, una disinformazione che porta le persone ad avere paura. Vogliamo promuovere l’informazione, il rettangolo di gioco sono le scuole, i centri sportivi, i condomini". I numeri raccontano di 65mila persone che ogni anno perdono la vita per mancanza di primo soccorso. Una persona ogni sette minuti che subisce un arresto cardiaco e una speranza di vita del 75% quando nel primo minuto successivo viene praticata una manovra corretta con il defibrillatore automatico. "L’obiettivo è tornare a giocare il prima possibile - ha poi aggiunto Bove sul suo futuro. Non so dove e quando ma credo che accadrà presto".