Prima gioia europea per Juric: l’Atalanta ribalta il Club Bruges

L’Atalanta si rialza in Champions League e lo fa con una vittoria pesantissima: al New Balance Stadium i nerazzurri ribaltano il Club Bruges e conquistano i primi tre punti della loro campagna europea, iniziata con il pesante ko di Parigi. Non è stata una sfida semplice contro un avversario che solo pochi mesi fa aveva eliminato la Dea dalla competizione, imponendosi nettamente in entrambi i confronti. E anche questa volta, con il vantaggio belga firmato da Tziolis, i fantasmi hanno fatto capolino tra i tifosi bergamaschi. La risposta, però, non si è fatta attendere. Dopo aver respinto l’assalto iniziale degli ospiti, la squadra di Juric ha ribaltato tutto nel giro di tredici minuti con un uno-due micidiale: prima Samardzic e poi Pasalic hanno confezionato la rimonta. Per Juric si tratta del primo successo europeo alla guida della Dea, macchiato però dagli infortuni di Bellanova e Kossounou, che si aggiungono a una lista già lunga di indisponibili: Hien, Kolasinac, Scalvini, Zalewski, De Ketelaere e Scamacca. Un’emergenza che complica la gestione delle prossime settimane, ma non cancella la gioia per una vittoria che rilancia l’Atalanta nel girone.