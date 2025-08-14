PSG-Tottenham, Tel sbaglia il rigore: insulti razzisti. Gli Spurs: “Siamo disgustati”

A decidere la Supercoppa Uefa la lotteria dei rigori. Dopo che gli Spurs sono andati in vantaggio per 0-2 con le reti di Van de Ven e Romero, i gol in extremis di Lee e Mendes hanno pareggiato il risultato, portando ai rigori. Per il PSG il solo errore di Vitinha, mentre per il Tottenham gli errori di Van de Ven e Tel si sono rivelati decisivi per il risultato finale della gara dello stadio Friuli. Proprio contro il classe 2005 si è abbattuta l'ira dei "tifosi" - se così si può chiamarli - inglesi, che hanno tempestato il giocatore francese di insulti razzisti sui suoi profili social. La presa di posizione degli Spurs è stata forte e decisa, come evidente dalla nota del club:
"Siamo disgustati dagli insulti razzisti che Mathys Tel ha ricevuto sui social media dopo la sconfitta di ieri sera in Supercoppa UEFA. Mathys ha dimostrato coraggio e audacia facendosi avanti e tirando un rigore, ma coloro che lo insultano non sono altro che codardi: si nascondono dietro nomi utente e profili anonimi per esprimere le loro opinioni abominevoli. Collaboreremo con le autorità e le piattaforme dei social media per adottare le misure più severe possibili nei confronti di qualsiasi individuo che riusciremo a identificare. Siamo con te, Mathys".
