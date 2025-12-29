“Que viva Askatasuna”: solidarietà dei tifosi del Pisa dopo lo sgombero

All’alba del 18 dicembre, la Digos e altre forze dell’ordine hanno sgomberato e sequestrato il centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita 47 a Torino, occupato dal 1996. L’operazione è stata collegata a un’inchiesta sugli attacchi avvenuti durante le proteste dei mesi scorsi contro La Stampa, le Ogr e Leonardo. Nei giorni successivi si sono svolte diverse proteste per le strade della città, con alcuni scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. L’episodio ha innescato un dibattito politico e sociale che ha travalicato i confini torinesi, arrivando anche sugli spalti di una partita di Serie A. È quanto accaduto sabato scorso durante Pisa-Juventus, quando gli ultras dei padroni di casa hanno esposto uno striscione di solidarietà verso Askatasuna con la scritta “Que viva Askatasuna”. Nelle ultime settimane, anche i collettivi al seguito della Virtus Verona e del CS Lebowski, club di calcio popolare di Firenze, avevano manifestato la propria vicinanza al centro sociale torinese.