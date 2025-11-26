Radonjic, ci risiamo: nuova sospensione per motivi disciplinari

L’esterno ex Torino ancora al centro di polemiche: la Stella Rossa annuncia uno stop a tempo indeterminato

Matteo Curreri 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 16:35)

Nemanja Radonjic e i problemi disciplinari: a che capitolo siamo del grande libro? Il giocatore serbo aveva lasciato il Torino nell’estate del 2024 per trasferirsi a tutti i costi alla Stella Rossa di Belgrado, con cui aveva già giocato nella stagione 2017-2018. Nel comunicato ufficiale con cui il club granata lo salutava definitivamente, si leggeva: “al quale augura di riuscire a esprimere compiutamente il suo talento”.

Arrivato a Torino nel 2022 dall’Olympique Marsiglia, già con la fama di talento tanto istrionico quanto difficile da gestire, Radonjic aveva subito lasciato il segno con un gol in Coppa Italia contro il Palermo e un altro all’esordio in campionato contro il Monza. Ma ben presto aveva confermato la sua discontinuità. Dopo una prima stagione chiusa con quattro reti e due assist, aveva iniziato quella successiva con un gran gol al 94’ contro il Genoa ed era stato protagonista di un’ottima prestazione anche contro la Salernitana. Tuttavia, il rapporto con l’allora tecnico granata Ivan Juri si era rapidamente deteriorato.

Radonjic, i problemi con Juric e ora... — Già nel febbraio 2023 il croato aveva avuto da ridire sull’atteggiamento del classe ’96 in un derby, tanto da toglierlo dal campo dopo appena 17 minuti. L’anno seguente i problemi comportamentali erano diventati insanabili: Radonjic era passato al Maiorca nel mercato di gennaio, ma non era stato riscattato. Era quindi rientrato a Torino, per poi trasferirsi alla Stella Rossa.

La scorsa stagione aveva collezionato 28 presenze e 9 gol, mentre in quella attuale è arrivato a 17 partite e 3 reti. Ma anche a Belgrado Radonjic è incappato negli stessi problemi. L’ex granata è infatti stato escluso dal match contro il Javor-Matis: si vociferava di una sospensione, mentre lui sosteneva di essere soltanto infortunato. L’allenatore della Stella Rossa, Vladan Milojevic, ha però chiarito nella conferenza stampa di presentazione della gara di Europa League contro l’FCSB che “Nemanja Radonjic è sospeso fino a nuovo ordine da parte del club”, aggiungendo che le motivazioni verranno fornite tramite comunicato ufficiale. Tuttavia, secondo quanto riportato da numerosi portali serbi, il motivo sarebbe ancora una volta di natura disciplinare.