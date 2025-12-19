Ranking UEFA, quinto posto in Champions? Italia superata da Polonia e Cipro…

Il punto sul Ranking UEFA

Davide Bonsignore Redattore 19 dicembre - 11:04

Il quinto posto in Champions in Italia non sarebbe un traguardo soltanto per le squadre che realmente ambiscono ad un posto in Champions League, ma anche per tutte quelle squadre che potrebbero puntare all'Europa League e alla Conference League contando su una posizione in più. È il caso del Torino, che quando è andato vicino alla qualificazione in Conference League, poteva contare sul quinto posto in Champions e sulla vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta ad aumentare i posti validi per le qualificazioni alle coppe europee. Ma cosa serve all'Italia per raggiungere un posto in più nella massima competizione UEFA?

Quinto posto in Champions: come si fa? — I punti del ranking UEFA sono ottenuti sommando tutti i punti ottenuti dalle singole squadre qualificate alle coppe europee (2 per la vittoria, 1 per il pareggio, più quelli per le fasi a eliminazione diretta) che si dividono poi per il numero di squadre qualificate (nel caso dell'Italia, sette). Questi totali di punti son uniti nella classifica del ranking UEFA che vede due posizioni fondamentali, le prime due: i campionati che si posizionano primo e secondo ottengono per la stagione successiva un posto aggiuntivo in Champions League, come successo a Inghilterra e Spagna nella scorsa stagione. E ad oggi? Com'è il Ranking Uefa?

Ranking UEFA ad oggi: Italia solo quinta — Polonia 13.625 (3/4)

Inghilterra 13.486 (9/9)

Germania 12.285 (7/7)

Cipro 11.406 (3/4)

Italia 11.250 (7/7)

Spagna 11.218 (8/8)

Francia 10.714 (7/7)

Portogallo 10.600 (4/5)

Danimarca 9.500 (2/4)

Queste sono le prime nove posizioni del ranking UEFA: come evidente, al momento l'Italia sarebbe fuori dall'assegnazione del posto aggiuntivo, superata anche da Cipro e Polonia. Su questo influisce la sconfitta ottenuta ieri dalla Fiorentina, ed è comunque un risultato parziale. Ma le italiane dovranno fare molto meglio di così se vorranno battere le concorrenze anche di Germania e Inghilterra, e della Spagna, dietro soltanto di pochi punti.