Quanto nervosismo nello spogliatoio del Real Madrid! La notizia che filtra dalle pareti del centro sportivo di Valdebebas denota sicuramente un clima tutt’altro che semplice da gestire per Alvaro Arbeloa che, da quanto emerge dalle notizie che circolano in Spagna, si sarebbe ritrovato ad accompagnare Federico Valverde in ospedale. Ma andiamo con ordine. Nella giornata di ieri, in occasione dell’allenamento delle merengues, sarebbe avvenuta una rissa che avrebbe coinvolto il factotum uruguaiano e Aurelien Tchouameni. La questione, però, non si sarebbe esaurita in quel primo battibecco.

Oggi, infatti, sarebbero nuovamente venuti alle mani. Valverde, da quanto emerge, non avrebbe digerito lo screzio del giorno precedente. Per questo, stamattina, si sarebbe rifiutato di stringere la mano al compagno, alimentando così un clima da tagliare col coltello nello spogliatoio. Durante l’allenamento, poi, Valverde si sarebbe reso protagonista di qualche contrasto duro nei confronti del francese e così sarebbe scoppiata un’altra rissa. Ad avere la peggio sarebbe stato l’uruguaiano, che avrebbe riportato una contusione con un taglio al volto. Per questo sarebbe stato ricoverato in ospedale. Da quanto si apprende da Marca, sarebbero stati necessari punti di sutura al viso per chiudere la ferita.