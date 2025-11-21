Recoba riparte dal Venezuela: è il nuovo allenatore del Deportivo Tachira

L'ex attaccante del Torino Alvaro Recoba è pronto per una nuova avventura da allenatore. L’uruguaiano, dopo la lunga esperienza all’Inter, arrivò in granata nell’estate del 2007. Per lui una sola stagione, riassunta in 24 presenze, 3 gol (2 alla Roma e uno al Palermo) e 3 assist, mostrando la sua qualità soltanto a sprazzi. Una volta appesi gli scarpini al chiodo nel 2015, nel 2022 ha iniziato la carriera da allenatore: prima come assistente, poi come tecnico della squadra B e infine della prima squadra del Nacional di Montevideo. Ora, per il Chino, è arrivata la firma con il club venezuelano Deportivo Tachira, con sede nella città di San Cristóbal e militante nella Primera División, la massima serie del Paese sudamericano. Ha firmato un contratto fino al 2026. Il comunicato: