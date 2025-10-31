Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor altre news Ricci e Bellanova, multa da 250 euro: si chiude il caso scommesse

NEWS

Ricci e Bellanova, multa da 250 euro: si chiude il caso scommesse

Ricci e Bellanova, multa da 250 euro: si chiude il caso scommesse - immagine 1
I due ex granata e Matteo Perin scelgono l'oblazione per chiudere la questione sulle scommesse clandestine
Matteo Curreri

Si chiude con una multa da 250 euro il caso scommesse che ha coinvolto gli ex giocatori del Torino Raoul Bellanova e Samuele Ricci, insieme al portiere della Juventus Mattia Perin. I tre erano stati indagati nell’ambito dell’inchiesta sul giro di scommesse clandestine su eventi sportivi non calcistici – in particolare partite di poker – che aveva portato all’arresto di cinque persone.

Sono arrivate le prime richieste di oblazione, ovvero la possibilità di chiudere il procedimento pagando una sanzione pecuniaria: una soluzione che dovrebbe essere approvata dai pm nei prossimi giorni.

Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dai magistrati Roberta Amadeo e Paolo Filippini, avevano fatto emergere i nomi di tredici atleti, tra cui anche Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi e Weston McKennie. Quasi tutti sono accusati di aver partecipato a scommesse illegali, mentre Fagioli e Tonali – già coinvolti nella prima inchiesta torinese – devono rispondere anche dell’accusa di aver promosso a compagni di squadra e conoscenti le piattaforme illecite.

Per questi ultimi non sarà possibile ricorrere all’oblazione: la loro posizione verrà definita attraverso un patteggiamento. Gli altri sportivi indagati, come il tennista Matteo Gigante, potranno invece chiudere il caso pagando la stessa somma prevista per la multa.

 

 

Leggi anche
Lazio, Pedro annuncia l’addio: “Sarà la mia ultima stagione”
Juventus, Luciano Spalletti sarà l’allenatore al derby: è UFFICIALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA