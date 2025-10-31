Ricci e Bellanova, multa da 250 euro: si chiude il caso scommesse

Si chiude con una multa da 250 euro il caso scommesse che ha coinvolto gli ex giocatori del Torino Raoul Bellanova e Samuele Ricci , insieme al portiere della Juventus Mattia Perin. I tre erano stati indagati nell’ambito dell’inchiesta sul giro di scommesse clandestine su eventi sportivi non calcistici – in particolare partite di poker – che aveva portato all’arresto di cinque persone.

Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dai magistrati Roberta Amadeo e Paolo Filippini, avevano fatto emergere i nomi di tredici atleti, tra cui anche Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi e Weston McKennie. Quasi tutti sono accusati di aver partecipato a scommesse illegali, mentre Fagioli e Tonali – già coinvolti nella prima inchiesta torinese – devono rispondere anche dell’accusa di aver promosso a compagni di squadra e conoscenti le piattaforme illecite.