Ricordate Pipicella? Per Forbes è tra gli Under 30 italiani più influenti

Pipicella, uno dei membri della Cordata Taurinorum, è tra gli Under 30 italiani più influenti

Difficilmente i tifosi granata non ricorderanno Giuseppe Pipicella: volto giovane e paffuto, capelli riccioluti e occhiali spessi, fu uno dei tre protagonisti della conferenza stampa in cui la presunta Cordata Taurinorum annunciò la volontà di acquistare il controllo del Torino FC. Era il 29 luglio 2020 e l’evento catalizzò moltissima attenzione da parte del mondo granata : Pipicella, insieme a Simone Servetti e Massimo Scalari, in qualità di esponente dello studio Console & Partners, comunicò di essere advisor di una cordata di investitori pronti a rilevare la società granata dalle mani del patron Urbano Cairo. Sia come sia, la cosa finì in una bolla di sapone: il presidente non prese mai in considerazione l’idea di vendere il club, anzi, affermò di non avere mai ricevuto alcuna offerta concreta.

IL RICONOSCIMENTO - Ora il nome di Pipicella torna in auge perché, come riportato dalla Gazzetta di Modena in una notizia rilanciata sui social persino dal presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è stato inserito nientemeno che dalla rivista Forbes nella lista degli Under 30 italiani più influenti dell’anno. Ventotto anni, laureato in Giurisprudenza alla Bocconi, Pipicella ricopre attualmente la posizione di local partner dello studio legale milanese Meplaw. “Mi ispiro a Sergio Marchionne – ha detto Pipicella in una intervista al Corriere di Bologna -. Non l’ho mai conosciuto, ma forse ci sarei potuto arrivare. Un altro modello è Fabrizio De Andrè. Mi confronto coi testi delle sue canzoni tutti i giorni. Io non lavoro, perché non smetto mai di lavorare, per me è come vivere. Il primo appuntamento è alle sette del mattino, l’ultimo alle undici di sera”. Pipicella, dunque, sta avendo una carriera al di fuori del calcio. Mentre un altro dei protagonisti di quella conferenza, Simone Servetti, non ha rinunciato ad entrare nel mondo del pallone e la scorsa estate è diventato il presidente del Casale Calcio.