Rio Ferdinand e gli effetti del calcio: “Sono finito in sedia a rotelle”

Rio Ferdinand, storica colonna del Manchester United e della nazionale inglese, ha raccontato le difficoltà fisiche che sta affrontando dopo il ritiro. Intervistato da Men’s Health UK, l’ex difensore ha spiegato il prezzo pagato per una carriera vissuta per andare sempre oltre al proprio limite: "Stare a quei livelli significa andare oltre le proprie possibilità fisiche e mentali. Molte volte per scendere in campo avevo bisogno di iniezioni e pillole antidolorifiche." Scelte che oggi stanno avendo pesanti ripercussioni sulla sua salute. Ferdinand ha infatti rivelato di vivere episodi improvvisi e molto difficili: "Negli ultimi anni ho avuto alcuni momenti terribili dove sono costretto a stare su una sedia a rotelle o addirittura recarmi in ospedale per restarci alcuni giorni." La sua testimonianza mette in luce il lato più duro dello sport professionistico e rappresenta uno spaccato spesso poco raccontato del calcio ad altissimo livello, dove la ricerca della prestazione può lasciare segni profondi nel tempo.