Riparte la Champions League, giornata intensa per le italiane

Riparte oggi - 16 settembre - la seconda edizione della Champions League con il nuovo format a girone unico. Le 36 squadre, sorteggiate il 28 agosto, affronteranno otto avversarie ciascuna fino al 28 gennaio in una classifica unica: le prime 8 andranno direttamente agli ottavi, le squadre dal nono al ventiquattresimo posto si giocheranno i playoff di febbraio. In caso di pari punti conteranno, nell’ordine: differenza reti, gol segnati (anche in trasferta), numero di vittorie, e a seguire altri criteri come disciplina e coefficiente UEFA.

Subito partite difficili per le italiane

Ad aprire il sipario saranno i match delle 18:45: da una parte gli olandesi del PSV contro i belga dell’Union Saint-Gilloise, dall’altra il big match tra l’Athletic Club – che il Torino ricorda bene per la storica vittoria in Europa League del 2014 – e l’Arsenal di Arteta. Alle 21 tocca alla Juventus, prima rappresentante della Serie A, impegnata in casa contro il Borussia Dortmund. Domani, alla stessa ora, sarà il turno dell’Atalanta, attesa da una sfida durissima in casa dei campioni in carica del PSG, e dell’Inter, che giocherà in trasferta contro l’Ajax. Mercoledì, infine, sarà il Napoli di Conte a chiudere il programma con la difficilissima partita a Manchester contro il City di Guardiola.