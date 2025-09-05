Rissa di Collegno, punito anche il portiere 13enne: un anno e mezzo di stop

Un anno di squalifica per Thomas, 13 anni, portiere del Volpiano Pianese, coinvolto nella rissa di Collegno che lo ha visto finire in ospedale con frattura al malleolo e colpo al collo. La giustizia sportiva ha parlato di “evento spregevole ed eccezionale”, punendo anche il giocatore del Carmagnola, autore di un pugno alla nuca. Nessuna sanzione, invece, per il genitore avversario che ha scavalcato le recinzioni e colpito Thomas: la sua posizione è al vaglio della giustizia ordinaria. L’invito di Gigio Donnarumma a Coverciano, nato per fargli sentire la vicinanza del mondo azzurro, è stato revocato dopo la sentenza FIGC. Per il ragazzo stop di un anno e mezzo, 200 euro di multa alla società organizzatrice.