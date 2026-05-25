Dopo la Champions League sfumata per il ko interno contro il Cagliari e il deludente finale di stagione, arriva una vera rivoluzione in casa Milan. Con un comunicato sul proprio sito, il club rossonero ha annunciato che lasciano il proprio ruolo con effetto immediato l'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, il Direttore Sportivo Igli Tare, l'allenatore Massimiliano Allegri e il Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A seguire il comunicato del Milan.

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Il comunicato ufficiale del Milan

“Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione”