Ronaldo perde la testa: gomitata e rosso, il primo in nazionale

La prima serata dedicata alle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali ha emesso i primi verdetti: c’è chi è già certo della partecipazione alla fase finale della prossima estate e chi, invece, può festeggiare l’aritmetica conquista dei playoff. Per altre nazionali è tutto ancora in bilico. È il caso del Portogallo, clamorosamente sconfitto 2-0 dall’Irlanda, risultato che riapre il discorso qualificazione nel Gruppo F. Una serata storta, appesantita dal gesto di Cristiano Ronaldo che, al 59’, sul doppio vantaggio già acquisito dai padroni di casa, viene allontanato dal terreno di gioco: CR7 è stato protagonista di una gomitata sulla schiena di un avversario. Rosso diretto dopo il consulto VAR. Si tratta della prima espulsione subita in carriera con la maglia della nazionale. Ora per i lusitani sarà necessario vincere contro l’Armenia per assicurarsi il pass per il Nord America senza passare dai playoff. Problemi che non riguardano la Francia, che cala il poker sull’Ucraina: doppietta di Kylian Mbappé, a cui si aggiungono i gol di Olise ed Ekitike.