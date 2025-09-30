San Siro, il Consiglio comunale approva la vendita a Milan e Inter

Nella tarda notte tra il 29 e il 30 settembre, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter. L’offerta da 197 milioni di euro è passata con 24 voti favorevoli e 20 contrari, con sette voti di dissenso provenienti dalla stessa maggioranza. Nessun astenuto. "La Scala del calcio", inaugurata a settembre del 1926, vivrà il suo ultimo atto con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, esattamente a cento anni dalla sua inaugurazione. Poi sarà demolita per lasciare spazio a un nuovo stadio moderno e funzionale, pronto entro gli Europei di calcio del 2032. “Abbiamo provato a scrivere una pagina nuova e siamo solo all'inizio”, ha commentato la vice-sindaca Anna Scavuzzo, mentre il sindaco Giuseppe Sala si è limitato a dire di essere “contento”, rimandando le dichiarazioni. Ora tocca a Milan e Inter definire i prossimi passi di un iter amministrativo complesso.