San Siro, Inter e Milan firmano l’atto di acquisizione

Con la firma dell’atto di vendita tra il Comune di Milano e la società Stadio San Siro S.p.A., partecipata da AC Milan e FC Internazionale Milano, prende ufficialmente avvio una nuova fase per lo storico complesso sportivo di San Siro e per l’intero quartiere circostante. L’acquisizione riguarda la cosiddetta Grande Funzione Urbana San Siro, che comprende lo stadio Giuseppe Meazza e le aree limitrofe. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato garantire la continuità sportiva e migliorare l’esperienza del pubblico, dall’altro promuovere un progetto di rigenerazione urbana capace di integrare funzioni sportive, ricreative e sociali. Il piano prevede la creazione di spazi pubblici accessibili, strutture sostenibili e nuove opportunità di investimento, in linea con le politiche di sviluppo urbano di Milano. Il comunicato: "FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante".