Il rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio potrebbe essere arrivato a un punto di rottura. Eppure, soltanto la scorsa estate, il tecnico era stato accostato alla panchina del Torino, scegliendo poi di tornare nella capitale e riprendere il percorso con il club biancoceleste e portando il Toro a virare su Marco Baroni, esonerato nella seconda parte di stagione dopo la sconfitta contro il Genoa. A distanza di mesi, però, il bilancio della stagione laziale è pesantissimo. L’eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter sembrava già aver segnato un punto di non ritorno e il ko nel derby con la Roma ha ulteriormente aggravato il clima. La Lazio è precipitata al nono posto in classifica, lontanissima dagli obiettivi di inizio stagione e immersa in un contesto di forte tensione.

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Sarri al termine del derby

Al termine della partita, Sarri ha parlato senza nascondere il proprio malcontento, lasciando intendere come il futuro possa essere lontano dalla capitale: "Quest'anno non mi è piaciuto, non sono mai stato ascoltato e non sono felice. Vediamo". Parole dure, che evidenziano una distanza sempre più marcata con la società e che aprono interrogativi pesanti sul futuro dell’allenatore:"A livello di ambiente, rimarrei. A livello societario... forse se i piani non collimano è meglio separare. Di piani io non ne ho sentiti" il messaggio è chiaro, rivolto direttamente alla dirigenza. Adesso la palla passa alla società e al presidente Claudio Lotito, chiamati a scegliere se proseguire con Sarri oppure aprire un nuovo ciclo dopo una stagione che rischia di chiudersi tra delusione e contestazione