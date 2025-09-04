Scamacca, fastidio al ginocchio: lascia il ritiro azzurro

Gianluca Scamacca ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana a causa del fastidio al collaterale del ginocchio, che non gli consentirà di recuperare neppure per la gara di lunedì a Debrecen, in Ungheria, contro Israele. Dopo alcuni giorni di terapie a Coverciano, l’attaccante dell’Atalanta è stato congedato dal ct Gennaro Gattuso e nel pomeriggio farà rientro a Bergamo. Al momento non è prevista la convocazione di un sostituto, come ad esempio Lucca, e il gruppo azzurro resterà così composto da 27 giocatori. Dopo la rifinitura mattutina al centro tecnico federale, la Nazionale volerà a Bergamo, dove in serata il commissario tecnico terrà la conferenza stampa della vigilia del match contro l'Estonia di domani alle 20.45. L’attaccante, che aveva già trovato il gol alla prima giornata di Serie A contro il Pisa, è reduce da un lungo stop durato tutta la scorsa stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.