Tragedia alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, casa dello Schalke 04, dove un uomo di 65 anni è stato trovato morto all’interno di uno dei bagni dell’impianto. L’episodio, riportato dal quotidiano tedesco Bild, sarebbe avvenuto durante una visita guidata o un evento organizzato nello stadio: l’uomo si sarebbe allontanato dal gruppo per recarsi ai servizi igienici, dove avrebbe accusato un malore improvviso, con l’ipotesi principale che porta a un arresto cardiaco.

Il corpo, però, è stato scoperto soltanto il giorno successivo da un addetto alle pulizie durante un controllo di routine, dettaglio che ha suscitato perplessità anche tra gli investigatori che trovano insolito come nessuno si sia accorto dell’assenza dell’uomo fino al ritrovamento. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a un atto criminale, ma la polizia tedesca ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Lo Schalke 04 ha espresso cordoglio con una nota ufficiale, porgendo le condoglianze alla famiglia e confermando piena collaborazione con le autorità.