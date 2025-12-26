Scommesse nel calcio turco, 29 arresti: tra loro un ex dirigente del Galatasaray

La Turchia è ancora alle prese con le inchieste sul malaffare che coinvolgono il mondo del calcio. Dopo che la federazione ha radiato quasi 150 arbitri e sospeso oltre mille giocatori di tutte le categorie, l’indagine sulle scommesse illegali continua a far emergere nuovi sviluppi. La procura di Istanbul ha infatti disposto l’arresto di 29 persone, tra cui 14 giocatori ed Erden Timur, ex dirigente del Galatasaray. Le indagini avevano già portato all’arresto di sei arbitri e del presidente dell’Eyüpspor, club di prima divisione.