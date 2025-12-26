Scommesse nel calcio turco, 29 arresti: tra loro un ex dirigente del Galatasaray

La Turchia è ancora alle prese con le inchieste sul malaffare che coinvolgono il mondo del calcio. Dopo che la federazione ha radiato quasi 150 arbitri e sospeso oltre mille giocatori di tutte le categorie, l’indagine sulle scommesse illegali continua a far emergere nuovi sviluppi. La procura di Istanbul ha infatti disposto l’arresto di 29 persone, tra cui 14 giocatori ed Erden Timur, ex dirigente del Galatasaray. Le indagini avevano già portato all’arresto di sei arbitri e del presidente dell’Eyüpspor, club di prima divisione.
Tra gli arrestati 14 giocatori: l’inchiesta riguarda presunte partite truccate e flussi di denaro sospetti.
Sei sospettati sono accusati di aver manipolato la partita Kasimpasa-Samsunspor del 26 ottobre 2024, mentre 14 calciatori avrebbero scommesso per influenzarne l’esito, puntando sulla vittoria della squadra avversaria. Tra gli arrestati figurano anche il vicepresidente dell’Eyüpspor, Fatih Kulaksiz, e un dirigente della Federcalcio turca. Le indagini bancarie hanno inoltre fatto emergere flussi di denaro sospetti e tentativi di occultamento dei fondi, confermando la portata di uno scandalo che continua a scuotere il calcio turco.
