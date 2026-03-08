Scozia, caos all’Old Firm: rissa in campo tra tifosi di Rangers e Celtic

Ben più acceso, invece, è stato il finale. I tifosi dei padroni di casa dei Rangers non hanno accettato l’esultanza a centrocampo dei giocatori rivali, insieme ai propri sostenitori, riversatisi sul terreno di gioco. La provocazione non è caduta nel vuoto e così anche alcuni tifosi di casa, a volto coperto, hanno scavalcato i cartelloni pubblicitari per cacciare quelli del Celtic dal loro campo. Ne è nata una vera e propria guerriglia, con le forze dell’ordine impegnate a riportare una calma ormai completamente smarrita. Nel frattempo, anche dagli spalti è piovuto di tutto, tra oggetti e fumogeni lanciati in campo. Tutto ciò in un contesto in cui, per la prima volta dal 2018, è stata concessa l’intera capienza del settore ospiti. "La SFA condanna il comportamento dei tifosi che sono entrati sul terreno di gioco dopo i quarti di finale della Coppa di Scozia, oggi, a Ibrox", ha dichiarato un portavoce della Federazione scozzese, assicurando che "verrà immediatamente aperta un’indagine, in conformità con il protocollo del panel giudiziario".