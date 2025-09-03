Serie A, nuovo canale in arabo e numeri social da record

La Lega Serie A ha lanciato un nuovo canale Instagram in lingua araba, denominato “seriea_ar”, portando a otto le lingue ufficiali con cui il campionato italiano è presente sui social. L’iniziativa punta a rafforzare l’internazionalizzazione della Serie A, avvicinando il pubblico dei paesi arabi e consolidando la presenza del campionato in mercati strategici.

Serie A, i numeri raggiunti con il nuovo canale

Ad agosto 2025, i dati sui canali social della Lega hanno registrato numeri record. Al 31 agosto, i 23 account ufficiali, distribuiti in otto lingue, contavano complessivamente 42,6 milioni di follower, con Instagram in testa a 11,9 milioni e YouTube a 10 milioni. Rispetto alla stagione precedente, le performance sono in forte crescita: le impressioni sono aumentate del 72% (da 101 a 174 milioni), l’engagement è più che raddoppiato, passando da 3,4 a 6,8 milioni, e le visualizzazioni video sono salite del 49%, da 43,4 a 64,6 milioni.