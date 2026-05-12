Il derby Roma-Lazio della 37ª giornata di Serie A sembra essersi trasformato in un caso istituzionale. La Lega Serie A ha inizialmente ufficializzato la sfida per domenica 17 maggio alle 12.30, insieme alle altre partite decisive per la corsa Champions, con l’obiettivo di garantire la contemporaneità e la regolarità del campionato, ma la scelta ha immediatamente acceso le polemiche per la concomitanza con le finali degli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico, previste poche ore dopo a ridosso dello stadio Olimpico.

Il tema principale riguarda l’ordine pubblico e la gestione di decine di migliaia di tifosi e spettatori nella stessa area della città. L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, aveva difeso la collocazione all’ora di pranzo spiegando che i derby serali degli ultimi anni hanno spesso generato tensioni e criticità. Di parere opposto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha chiesto l’intervento del Viminale e della prefettura. Nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi di uno spostamento del derby a lunedì 18 maggio alle 20.45. Una soluzione che la Lega considera problematica, perché rischierebbe di coinvolgere anche altre gare legate agli incroci di classifica, che per la contemporaneità andrebbero tutte spostate a lunedì sera: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. Al momento, però, non esiste ancora una decisione definitiva: il calendario resta invariato in attesa delle valutazioni delle autorità competenti.