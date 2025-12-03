Serie B, la Juve Stabia cambia proprietà: inizia l’era americana

La Juve Stabia cambia proprietà. La società campana, dove stanno attualmente trascorrendo la stagione in prestito i due granata Alessio Cacciamani e Aaron Ciammaglichella, è passata all’americana Brera Holding, diventata socio unico dopo l’acquisizione anche del 48% delle quote dell’ex proprietario Andrea Langella. Quest’ultimo era entrato nel club nella stagione 2018-2019 come sponsor, prima di rilevarlo e guidarlo fino al punto più alto della sua storia recente: la semifinale playoff della scorsa stagione. “Si chiude un capitolo importante della mia vita personale e imprenditoriale – ha detto Langella. – Lasciare la Juve Stabia significa chiudere un percorso lungo, tortuoso ma ricco di soddisfazioni. Sarò sempre il primo tifoso della Juve Stabia. Stabiese un giorno, stabiese per sempre”.