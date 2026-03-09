Serie B, la Sampdoria si separa da Gregucci e Foti: Iachini in pole

Eppure, tra il 16 gennaio e il 14 febbraio, la Samp aveva inanellato sei risultati utili consecutivi, con tre vittorie e tre pareggi. Ma quel periodo di forma non ha avuto poi seguito e si è arrivati a questo epilogo. La squadra è stata affidata momentaneamente ad Attilio Lombardo. Ora in pole sembra esserci Beppe Iachini, già protagonista in blucerchiato nel 2012 di una promozione in Serie A. Ma non è da escludere neppure la pista che porta a Guido Pagliuca. Di seguito il comunicato ufficiale della società blucerchiata: