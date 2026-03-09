Serie B, la Sampdoria si separa da Gregucci e Foti: Iachini in pole

In casa Sampdoria il caos regna ancora sovrano. In un’altra stagione al di sotto delle possibilità del blasone del club blucerchiato, arriva il secondo cambio in panchina. Dopo Massimo Donati, questa volta a farne le spese è il tandem composto da Salvatore Foti e Angelo Gregucci. Fatale il 3-0 incassato ieri a Frosinone, che si inserisce in un periodo complessivo di tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato. Ad oggi la Sampdoria si trova quindicesima in Serie B, a pari punti con il Mantova che occupa la zona playout e avanti di una sola lunghezza sulla zona retrocessione diretta.
Eppure, tra il 16 gennaio e il 14 febbraio, la Samp aveva inanellato sei risultati utili consecutivi, con tre vittorie e tre pareggi. Ma quel periodo di forma non ha avuto poi seguito e si è arrivati a questo epilogo. La squadra è stata affidata momentaneamente ad Attilio Lombardo. Ora in pole sembra esserci Beppe Iachini, già protagonista in blucerchiato nel 2012 di una promozione in Serie A. Ma non è da escludere neppure la pista che porta a Guido Pagliuca. Di seguito il comunicato ufficiale della società blucerchiata:
“L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club. La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo”.
