Serie C, il Rimini verso l’esclusione: presentata la richiesta di liquidazione

Il sindaco della città romagnola: “Non è un epilogo inaspettato, viste le incredibili e vergognose vicende societarie che si susseguono da mesi”

Brutte notizie arrivano dalla Serie C, con protagonista il Rimini . La società romagnola, dopo aver subito una penalizzazione in classifica e il passo indietro di una cordata interessata a rilevare il club, ha presentato in tribunale le carte per chiedere la liquidazione volontaria. Il Rimini sarà con ogni probabilità escluso dal campionato, forse già dalla prossima giornata. Oggi è arrivato il deferimento, a seguito delle segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

“Si tratta di un epilogo doloroso, per lo sport di Rimini e per tutta la città, ma purtroppo non inaspettato, viste le incredibili e vergognose vicende societarie che ormai si susseguono da molti mesi”, ha affermato il primo cittadino Jamil Sadegholvaad. “Siamo già in contatto con le Istituzioni calcistiche preposte per la gestione di questa fase transitoria e per capire quale sarà il momento in cui il Comune potrà entrare con tutti i crismi legali in campo per esercitare direttamente quel ruolo di tutela dello sport e della città”.