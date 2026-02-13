Il Ravenna ufficializza il cambio in panchina. Nonostante il secondo posto in classifica nel Girone B di Serie C, l’allenatore dei romagnoli Marco Marchionni è stato sollevato dall’incarico. L’ex calciatore della Juventus ha pagato la sconfitta subita nel turno infrasettimanale contro la Ternana. Al suo posto torna a casa il ravennate Andrea Mandorlini, chiamato sulla panchina dal figlio e direttore sportivo Davide. “Abbiamo individuato in Mandorlini il profilo ideale per dare nuovo slancio al nostro progetto tecnico e per guidare la squadra con esperienza e carisma in una fase cruciale della stagione”, ha spiegato così l’avvicendamento la dirigenza del club. Mandorlini, oltre a tornare nella sua terra natale, si riaffaccia nel calcio italiano dopo le due esperienze al Cluj, in Romania, tra il 2023 e il 2025.
NEWS
Serie C, l’ex granata Mandorlini nuovo tecnico del Ravenna
Il classe 1960 è cresciuto nel vivaio del Filadelfia prima di esordire in Serie A nella stagione ’78-’79 sotto la guida di Gigi Radice, che nella stagione successiva gli concederà ulteriore spazio, così come Ercole Rabitti, ottenendo in tutto 22 presenze. Nel 1980 si trasferisce all’Atalanta.
Di seguito il comunicato ufficiale del Ravenna:
"La società comunica di avere affidato la guida tecnica della squadra ad Andrea Mandorlini.
Andrea Mandorlini, ravennate, dopo una brillante carriera da calciatore cui spicca lo scudetto dei record dell’Inter 88/89, ha mosso i suoi primi passi in panchina come allenatore in seconda della squadra giallorossa tra il 1994 e il 1998, contribuendo alla storica promozione in Serie B del 1996.
Nel corso della sua carriera da allenatore ha guidato numerosi club ai vertici dei rispettivi campionati, ottenendo promozioni e partecipazioni ai playoff. Tra i risultati più significativi figurano la promozione in Serie A con l’Atalanta, la vittoria del campionato di Serie C1 con lo Spezia e il doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A alla guida dell’Hellas Verona. A livello internazionale ha inoltre conquistato il campionato rumeno con il CFR Cluj. Tecnico di grande esperienza, Mandorlini vanta un percorso caratterizzato da numerosi piazzamenti nelle zone alte della classifica e dal raggiungimento di obiettivi sportivi di rilievo. La società rivolge al mister un caloroso bentornato a Ravenna, con l’auspicio che possa incidere fin da subito sul percorso della squadra e contribuire, con la propria esperienza e competenza, al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club".
