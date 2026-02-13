Serie C, l’ex granata Mandorlini nuovo tecnico del Ravenna

Il Ravenna ufficializza il cambio in panchina. Nonostante il secondo posto in classifica nel Girone B di Serie C, l’allenatore dei romagnoli Marco Marchionni è stato sollevato dall’incarico. L’ex calciatore della Juventus ha pagato la sconfitta subita nel turno infrasettimanale contro la Ternana. Al suo posto torna a casa il ravennate Andrea Mandorlini, chiamato sulla panchina dal figlio e direttore sportivo Davide. “Abbiamo individuato in Mandorlini il profilo ideale per dare nuovo slancio al nostro progetto tecnico e per guidare la squadra con esperienza e carisma in una fase cruciale della stagione”, ha spiegato così l’avvicendamento la dirigenza del club. Mandorlini, oltre a tornare nella sua terra natale, si riaffaccia nel calcio italiano dopo le due esperienze al Cluj, in Romania, tra il 2023 e il 2025.