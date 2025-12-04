Serie C, nuova proprietà per il Pontedera: il club diventa brasiliano

In Serie C si registra un nuovo cambio di proprietà: questa volta il protagonista è il Pontedera. È già stato firmato il contratto preliminare per 500.000 euro, primo passo verso la successiva acquisizione del 95% delle quote da parte dei brasiliani di Sportheca, azienda che collabora con società del calibro di San Paolo, Flamengo, Corinthians e Grêmio. «Oggi si apre una pagina nuova della storia del Pontedera, grazie al contributo di tutti, a partire dal sindaco della città Matteo Franconi, interlocutore essenziale affinché questo primo passo del nuovo percorso potesse avere inizio. Sempre presenti in questi mesi di trattativa, anche grazie alla sua spinta si è potuto concludere», ha affermato il presidente del club toscano Simone Milozzi. Nel frattempo, per risalire da una classifica che li vede terzultimi nel girone B, è stato esonerato Leonardo Menichini in favore del tecnico torinese Simone Banchieri.