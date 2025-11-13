Sfida alla Moldavia e il sogno degli Azzurri, possibilità per tre ex granata

Ci siamo. Ultime partite per alimentare le speranze degli Azzurri di qualificarsi ai Mondiali senza passare dai playoff, anche se, va detto, si tratta di un'utopia. L’Italia ha ormai certificato il secondo posto del Girone I, e alle 18:00 la Norvegia di Haaland affronterà una Estonia ampiamente alla portata. Per questo, gli Azzurri scenderanno in campo contro la Moldavia alle 20:45 già consapevoli del risultato finale dei rivali. Difficile immaginare che la Norvegia lasci punti per strada contro una squadra ormai priva di obiettivi. È probabile che il ct opti per un po’ di turnover, sciogliendo sul campo alcuni dubbi legittimi e preservando i titolari in vista della sfida decisiva contro la Norvegia a San Siro. In quest’ottica, potrebbero trovare spazio dal primo minuto due ex granata, Bellanova e Buongiorno. Probabilmente anche Ricci avrà la sua occasione a partita in corso. In attacco, il più accreditato resta Retegui, con chance per Pio Esposito al suo fianco. In conferenza stampa Gattuso ha condiviso le sue sensazioni prima del match: "Il nostro obiettivo è far riavvicinare la gente alla Nazionale. Quell’amore per la maglia e quella passione non devono mai mancare: la percepisco tra i tifosi quando vado negli stadi, e voglio che anche i giocatori la sentano dentro. Tutti noi desideriamo vedere l’Italia al Mondiale".