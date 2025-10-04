Shangai ATP 1000, occhi su Sinner: i risultati degli altri italiani

Non solo calcio, le notizie di giornata vedono protagonista anche il tennis. In questo momento si sta giocando l'ATP 1000 a Shangai, torneo nel quale Jannik Sinner avrà la possibilità di recuperare un po' di punti su Alcaraz, che invece non partecipa. In campo i trentaduesimi di finale, con alcuni italiani che hanno giocato tra ieri e stamattina, altri che stanno giocando in questo momento o che devono ancora giocare. Ieri è stato il turno di Bellucci, che ha perso per 2 set a 0 contro il ceco Machac, Nardi, che con lo stesso risultato è stato eliminato dal francese Mpetshi Perricard, e Cobolli, anche lui sconfitto per 2 set a 0 contro lo spagnolo Munar. Questa mattina, invece, è stato eliminato Arnaldi, che ha perso 2-0 contro lo spagnolo Davidovich Fokina, mentre ha potuto esultarte Musetti, che per 2-0 ha eliminato l'argentino Comesaña. Negli ultimissimi minuti un altro italiano ha passato il turno: si tratta di Darderi, che ha eliminato il cinese Bu Yunchaokete anche lui con il risultato di 2 set a 0. Tutta l'attenzione va ora al campione italiano, Jannik Sinner, che sul terreno dello Stadium Court a partire dalle 12:30 sfida il tedesco Altmaier, cinquantesimo nello standing ATP.