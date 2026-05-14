Brutto episodio di violenza in Turchia che coinvolge Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano del Galatasaray e, in Italia, ex di Fiorentina, Sampdoria e Pescara, e in passato finito anche nel mirino del Torino per la stima di Marco Giampaolo. Il calciatore è stato aggredito all’interno di un centro commerciale di Istanbul, dove un uomo lo avrebbe colpito con diversi pugni al volto. L’aggressore è stato identificato come Burak Doan, soggetto già noto alle autorità per comportamenti persecutori nei confronti della fidanzata del giocatore, l’attrice e modella turca Devrim Ozkan. L’uomo è stato fermato sul posto e successivamente arrestato dalle autorità.

Misura restrittiva ignorata e Torreira in ospedale

Non si tratterebbe del primo episodio: in passato era già circolato un video relativo a un precedente confronto tra Doan, Torreira e l’autista del calciatore, circostanza che aveva portato a una detenzione temporanea e all’apertura di un’indagine. Nonostante ciò, lo stalker avrebbe continuato a perseguitare Ozkan, nei cui confronti un tribunale aveva già emesso una misura restrittiva che gli vietava di avvicinarsi. Dopo l’aggressione, Torreira è stato visitato in ospedale per accertamenti e in seguito ha presentato denuncia formale.