Shock per Udogie: un procuratore lo avrebbe minacciato con una pistola

L'episodio è del 6 settembre scorso. Il Tottenham: “Sosteniamo Destiny e la sua famiglia, le indagini sono in corso”

Matteo Curreri 5 novembre - 09:10

Un fatto traumatico quello vissuto da Destiny Udogie. Il terzino del Tottenham, secondo un comunicato della polizia di Londra, sarebbe stato minacciato da un procuratore armato di pistola in una strada della periferia nord della capitale britannica. L’episodio risalirebbe allo scorso 6 settembre, ma la notizia è stata diffusa solo nella serata di domenica. Il coinvolgimento dell’azzurro è invece emerso soltanto nelle ultime ore, mentre il giocatore era impegnato nella partita di Champions League vinta ieri dagli Spurs per 4-0 contro il Copenaghen. L’agente, la cui identità non può essere resa nota secondo le leggi sulla stampa britannica, sarebbe un ex calciatore che, dopo aver interrotto la carriera per problemi cardiaci, aveva iniziato a lavorare con diversi giovani talenti della Premier League. Secondo quanto riferito dal Sun, l’episodio sarebbe legato alla decisione di Udogie di interrompere i rapporti professionali con lui.

Per il giocatore non è un momento semplice: “Stiamo aiutando Destiny e la sua famiglia dal momento dell’incidente e continueremo a farlo. Poiché l’indagine è ancora in corso, non possiamo commentare oltre”, ha dichiarato il Tottenham in un comunicato ufficiale.