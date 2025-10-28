Sonego-Musetti si scontrano due volte: Parigi, poi Juve-Toro sperando nelle Finals

Doppio derby, doppia sfida: prima Musetti-Sonego, poi Juventus-Torino. I due tennisti si daranno battaglia nella mattina di domani, mercoledì 29 ottobre, nel match valevole per i sedicesimi di finale dell'ATP 1000 di Parigi. Tra i due la sfida si prolungherà fino a novembre: Musetti è juventino, Sonego rinomatamente granata. Sabato 8 novembre ci sarà il derby della Mole in casa Juventus, così il tennista tifoso del Toro ha dichiarato: "Il derby? Lo porto io ma solo se viene dalla parte del Toro. Esiste una sola parte in cui posso andare. Il calcio ci divide ma fuori siamo molto uniti". Proprio riguardo a questa amicizia, Sonego ha proseguio: "Ci conosciamo molto bene, siamo molto amici ci alleniamo spesso insieme. Sarà una partita difficile proprio per l'amicizia che ci lega, siamo molto amici e ci frequentiamo tanto anche fuori dal campo. La cosa importante è che cerchiamo di godercelo e di divertirci e speriamo di tirare fuori un bel tennis e che sia una bella partita. Intanto mi godo questa vittoria". Dall'altra parte il tennista toscano ha, invece, aggiunto, commentando insieme Juventus e il suo torneo: "Mi dispiace per Tudor. Andare allo stadio per Juve-Toro? Mi piacerebbe, anche perché essere a Torino in quei giorni vorrebbe dire... essere alle Finals". Al momento Musetti, infatti, è ottavo nello standing ATP e spera nella qualificazione ai Nitto ATP Finals che partiranno proprio il 9 novembre, giorno dopo il derby della Mole.