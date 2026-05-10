Il Barcellona si prende il Clásico e mette le mani sulla Liga davanti al proprio pubblico. Al Camp Nou finisce 2-0 contro un Real Madrid spento, fragile e mai davvero in partita. Nessuna reazione, nessun lampo d’orgoglio, nessuna traccia di quella mentalità dominante che per anni ha reso i blancos una macchina quasi invincibile.

I gol nascono da una punizione deliziosa di Rashford e dal tiro di Ferran Torres dopo il geniale assist di tacco di Dani Olmo. Il Barça colpisce con qualità, intensità e personalità: una squadra aggressiva, costruita su ritmo, coraggio e fame. Pressing alto, gestione del pallone e controllo della gara dal primo all’ultimo minuto. La vittoria assume un peso ancora più profondo per Hansi Flick, che poche ore prima della partita aveva comunicato alla squadra la scomparsa del padre. Il gruppo ha risposto restando unito, compatto e concentrato, trasformando il campo nel modo migliore per reagire al dolore. Al fischio finale il Camp Nou esplode. Il Barcellona ritrova la Liga nel modo più simbolico e pesante possibile: battendo il Real Madrid e mettendone a nudo tutti i limiti.