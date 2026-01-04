Strage di Crans-Montana, il cordoglio del Genoa per Emanuele Galeppini

L’incendio di Crans-Montana, avvenuto la notte di San Silvestro presso il bar “Le Constellation” e che ha provocato la morte di oltre 40 persone, si è portato via anche Emanuele Galeppini. Sedicenne, originario di Genova, si era trasferito a Dubai con la famiglia ed era una promessa del golf, avendo dimostrato fin da subito un talento precoce. Nelle scorse ore è arrivata la conferma della sua scomparsa, attraverso l’esame del DNA effettuato all’ospedale di Losanna, grazie all’incrocio tra il profilo genetico fornito dai parenti e quello dei corpi recuperati. Nella notte di ieri ha espresso il proprio cordoglio anche il Genoa, club di cui Emanuele era un grande tifoso: “Tutto il Genoa CFC si unisce al dolore della famiglia Galeppini per la tragica scomparsa di Emanuele, giovane sportivo genovese e appassionato tifoso rossoblù. Il Club esprime vicinanza e le più sentite condoglianze a tutte le famiglie delle vittime e dei feriti coinvolti nella strage di Crans-Montana”.