Torino, che fine ha fatto Lescano? Super partenza a Salerno per l’ex Primavera

Facundo Lescano continua a mettersi in evidenza in Serie C, e il suo percorso calcistico è legato anche al Torino, dove è cresciuto a livello giovanile, conquistando anche lo Scudetto Primavera nel 2015. L’attaccante italo-argentino classe 1996 sta vivendo un ottimo periodo con la Salernitana: quattro presenze, tre gol e un assist dopo il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto dall’Avellino. Decisivo all’esordio contro il Sorrento con un gol e un assist, Lescano ha poi firmato una doppietta contro il Casarano, salendo a 98 reti complessive in Serie C e trascinando subito i compagni. Il traguardo dei 100 gol si avvicina, intanto, a termine dell'ultimo incontro, il classe 1996 ha commentato il proprio momento: "Sono venuto per dare una mano. Sono un attaccante e devo contribuire con i gol. Qualcosa abbiamo lasciato per strada, ma ora godiamoci questa vittoria. Da domani testa al derby di Cava. Servirà personalità per regalare una gioia ai tifosi".