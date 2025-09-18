Supercoppa Italiana 2025/2026, scelta formula e luogo: ancora una volta…

Novità per la Supercoppa Italiana 2025/2026. Per la terza volta nella storia del trofeo, è stata scelta la formula della Final Four: non sarà solo una gara tra la vincente di Serie A e la vincente di Coppa Italia ma si giocheranno due semifinali a eliminazione diretta e la finale tra le vincenti delle due partite precedenti. Le due semifinali si giocheranno il 18 e il 19 dicembre 2025, mentre la finale il 22 dello stesso mese. Nella nota di Lega Serie A si legge anche la destinazione, ancora una volta fuori dall'Italia: tutte le sfide si giocheranno a Riyad, capitale dell'Arabia Saudita. A contendersi il titolo sono il Napoli, campione d'Italia, l'Inter, seconda classificata in campionato, il Bologna, vincitore della Coppa Italia e il Milan, finalista dell'ultima edizione del torneo vinto dai felsinei nonché vincitrice dell'ultima edizione della Supercoppa. La prima sfida sarà Napoli-Milan e si giocherà giovedì 18 dicembre, i giorno seguente sarà il turno di Bologna-Inter. Sarà possibile seguire gli incontri su Mediaset.