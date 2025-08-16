Alle porte della nuova stagione arriva una brutta notizia per l’Hellas Verona: la squadra di Paolo Zanetti dovrà fare a meno a lungo di Tomas Suslov. Il centrocampista slovacco classe 2002, cresciuto sotto la guida dell’attuale tecnico del Torino Marco Baroni, a inizio mercato era stato accostato ai granata come possibile rinforzo per la trequarti. Alla fine, però, Suslov è rimasto all’ombra dell’Arena, proseguendo il percorso iniziato nel 2023 e già arricchito da 65 presenze, 3 gol e 6 assist. Oggi, però, la notizia che lo riguarda è tutt’altro che positiva: Suslov ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con tempi di recupero stimati in 6-7 mesi.
Suslov, rottura del legamento crociato: tegola per il Verona
Suslov, rottura del legamento crociato: tegola per il Verona
Per Zanetti un’assenza pesante a inizio stagione: lo slovacco sarà out a lungo dopo l’infortunio in allenamento
Di seguito il comunicato ufficiale dei gialloblù:
"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov, al termine dell’allenamento di ieri, ha subito un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà operato al più presto. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club abbraccia forte Tomas e gli augura un grande in bocca al lupo. Ti aspettiamo in campo Tomas!"
