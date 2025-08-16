Suslov, rottura del legamento crociato: tegola per il Verona

Alle porte della nuova stagione arriva una brutta notizia per l’Hellas Verona: la squadra di Paolo Zanetti dovrà fare a meno a lungo di Tomas Suslov. Il centrocampista slovacco classe 2002, cresciuto sotto la guida dell’attuale tecnico del Torino Marco Baroni, a inizio mercato era stato accostato ai granata come possibile rinforzo per la trequarti. Alla fine, però, Suslov è rimasto all’ombra dell’Arena, proseguendo il percorso iniziato nel 2023 e già arricchito da 65 presenze, 3 gol e 6 assist. Oggi, però, la notizia che lo riguarda è tutt’altro che positiva: Suslov ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con tempi di recupero stimati in 6-7 mesi.