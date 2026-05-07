La Ternana è alle prese con la trattativa per la cessione della società. Nella giornata di ieri era emerso un interesse concreto per rilevare il club umbro. A Roma, infatti, si è svolto un incontro tra i potenziali acquirenti – un advisor romano esperto in mediazione creditizia e un imprenditore italiano residente in Svizzera – e il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Al colloquio, al quale ha preso parte anche il direttore generale Giuseppe Mangiarano, non è però arrivata la svolta sperata. A complicare la trattativa è soprattutto l’enorme esposizione debitoria del ramo sportivo della società. Nessuno, infatti, sembra disposto a farsi carico degli 8 milioni di euro di debiti accumulati durante la precedente gestione.

“L’imprenditore non riesce a capire perché debba farsi carico dell’intero debito lasciato dalla famiglia Rizzo”, ha spiegato Bandecchi. “Si tratta comunque di un imprenditore serio, valido e capace”. Il primo cittadino, però, lascia aperto uno spiraglio per un nuovo incontro e annuncia che nelle prossime ore vedrà altri rappresentanti di gruppi interessati a partecipare all’asta giudiziale fissata per il 13 maggio.