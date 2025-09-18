Torino all’attacco mentre Gattuso osserva Casadei: il Toro sui giornali

La difesa convince, in avanti si inizia ad ingranare. La rassegna stampa di Toro News

Andrea Croveri 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 10:47)

Il Torino esce dall’Olimpico di Roma con una vittoria e ora si prepara ad affrontare l’Atalanta, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 in Champions League contro il PSG. Dopo un avvio in salita, il Toro sembra aver cambiato marcia, ma non può ancora abbassare la guardia: per Baroni il lavoro è ancora lungo, mentre i quotidiani fanno il punto sulla situazione in casa granata.

Dopo i diversi cambi di modulo, La Gazzetta dello Sport elogia la difesa del Toro, tornata alla linea a tre. Maripan si è imposto come leader, guidando Coco e Ismajli, appena rientrato a disposizione. I meriti, però, vanno a tutta la squadra: dai centrocampisti, che mantengono la linea e coprono gli spazi, fino al pressing costante degli attaccanti. In attesa del rientro di Masina, che nel frattempo si allena a parte, le opzioni nel reparto arretrato restano molte, tanto che Baroni può passare con facilità dalla difesa a tre a uno schieramento a quattro, a seconda degli avversari.

Sistemata la difesa, l’edizione di Torino del Corriere della Sera punta i riflettori sull’attacco del Toro: sbloccato contro la Roma, ma fermo a soli due gol nelle prime quattro partite di stagione. In allenamento Baroni prova la coppia Simeone–Ché Adams, su cui è stato chiaro: "Quando la squadra avrà trovato solidità, possono assolutamente agire insieme". Intanto, Duvan Zapata lavora per ritrovare la miglior condizione e inaugurare la sua Serie A con la prima presenza.

Tuttosport sottolinea la prestazione di Aboukhlal che, pur avendo finora collezionato pochi minuti, ha già dimostrato di saper sfruttare il minutaggio. Il Cobra deve ancora mordere, ma intanto mostra fame, grinta e voglia di gol. Il quotidiano dedica spazio anche a Paolo Vanoli: esonerato a fine stagione 2024-25, l’ex tecnico del Torino è ora nella lista del Panathinaikos, in Grecia, dove al momento la panchina è affidata all’allenatore dell’Under 19, Dimitrios Koropoulis: "Dovesse trovare un’intesa con un club, l’ex tecnico del Torino dovrebbe rescindere. Urbano Cairo risparmierebbe un bel po’ di mensilità (l’ingaggio annuale lordo di Vanoli in granata è di 2 milioni)."

Infine, La Stampa racconta della visita di Gattuso al Filadelfia. Il ct della Nazionale sta effettuando un tour degli stadi e, nell’occasione, ha messo nel mirino Casadei, ancora in attesa del debutto con la Nazionale Maggiore. Nel Toro il Made in Italy resta però ridotto all’osso: appena tre i giocatori italiani, oltre al numero 22, ci sono infatti solo Biraghi e Paleari.