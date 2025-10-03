Torino, Asllani convocato in Nazionale. Con lui Ismajli nonostante l’infortunio

Nel Torino di Baroni, Ismajli ha trovato poco spazio a causa di diversi infortuni, ma quando è stato impiegato ha saputo farsi valere, imponendosi nella retroguardia granata accanto a Coco e Maripán. Ottima la sua prestazione in trasferta contro la Roma, meno convincente quella con il Parma, dove un indemoniato Pellegrino ha creato scompiglio in area. Alla vigilia della gara con la Lazio, Ismajli deve fare i conti con una distrazione parziale al muscolo semitendinoso della coscia destra, che lo ha portato ad abbandonare in anticipo la gara con gli emiliani. La chiamata in Nazionale conferma comunque il suo valore e lascia intravedere segnali positivi sul recupero, anche se le sue condizioni saranno valutate attentamente dallo staff medico albanese. Per Baroni e per Sylvinho, la speranza è di riaverlo a disposizione il prima possibile.