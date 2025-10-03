Torino, Asllani convocato in Nazionale. Con lui Ismajli nonostante l’infortunio

Il CT Sylvinho ha diramato la lista dei convocati dell’Albania per i prossimi impegni: un’amichevole contro la Giordania e la sfida decisiva contro la Serbia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Attualmente la nazionale albanese occupa il secondo posto nel girone con 8 punti, alle spalle dell’Inghilterra capolista a quota 15 e davanti proprio alla Serbia (7), mentre chiude la classifica la Lettonia con 4 punti.
Tra i giocatori chiamati figurano anche Ardian Ismajli e Kristjan Asllani.
Nel Torino di Baroni, Ismajli ha trovato poco spazio a causa di diversi infortuni, ma quando è stato impiegato ha saputo farsi valere, imponendosi nella retroguardia granata accanto a Coco e Maripán. Ottima la sua prestazione in trasferta contro la Roma, meno convincente quella con il Parma, dove un indemoniato Pellegrino ha creato scompiglio in area. Alla vigilia della gara con la Lazio, Ismajli deve fare i conti con una distrazione parziale al muscolo semitendinoso della coscia destra, che lo ha portato ad abbandonare in anticipo la gara con gli emiliani. La chiamata in Nazionale conferma comunque il suo valore e lascia intravedere segnali positivi sul recupero, anche se le sue condizioni saranno valutate attentamente dallo staff medico albanese. Per Baroni e per Sylvinho, la speranza è di riaverlo a disposizione il prima possibile.
Per quanto riguarda Asllani, il centrocampista classe 2002 ha preso subito in mano la regia della squadra di Baroni, pur attraversando qualche difficoltà legata ai cambi di modulo e al rendimento complessivo del gruppo. Nonostante ciò, il CT albanese continua a considerarlo un elemento chiave e punta forte su di lui per le prossime sfide decisive. Durante la scorsa pausa per le qualificazioni, Asllani ha già lasciato il segno con la maglia della nazionale, realizzando su rigore il gol vittoria contro la Lettonia: una rete pesantissima per tenere vivo il sogno Mondiale.
I convocati—
Portieri: Thomas Strakosha, Mario Dajsinani, Simon Simoni.
Difensori: Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Enea Mihaj, Klisman Cake, Berad Djimsiti, Arlind Ajeti.
Centrocampisti: Medon Berisha, Ylber Ramadani, Shehu, Kristjan Asllani, Qazim Laci, Adrion Pajaziti, Nedim Bahrami, Jasir Asani, Arber Hoxha.
Attaccanti: Myrto Uzuni, Mirlind Daku, Armando Broja, Rey Manaj
