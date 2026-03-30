Vincenzo Millico, ex promessa del vivaio granata, continua il suo percorso in Serie C con la maglia dell’Altamura. Il classe 2000, in passato indicato come uno dei profili più interessanti cresciuti nel Torino, sta vivendo una stagione in cui ha messo a segno 2 gol e 1 assist in 26 presenze complessive, con anche un’ammonizione. Nell’ultimo incontro contro il Siracusa, sua la rete decisiva. Il gol è arrivato al 40’, al termine di una splendida progressione personale: Millico è entrato in area palla al piede e ha lasciato partire un pallonetto che si è infilato poco sotto l’incrocio, scavalcando due difensori e finendo alle spalle del portiere. Tiro morbido e finissimo: una perla.

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