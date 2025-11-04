Tragedia in Serbia: muore in campo l’allenatore del Radnicki, Mladen Zizovic

Il tecnico bosniaco, 44 anni, si è accasciato a terra durante la gara contro il Mladost Lucani. Inutili i soccorsi

Matteo Curreri 4 novembre - 14:26

Una tragedia ha colpito il calcio serbo. Durante il match tra Mladost Lucani e Radnicki, il tecnico bosniaco Mladen Zizovic, 44 anni, ha perso la vita a causa di un infarto. L’allenatore del Radnicki ha avvertito un malore verso la metà della prima frazione ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. Il decesso è sopraggiunto poco dopo, con il direttore di gara che ha interrotto l’incontro al 40’ e annunciato successivamente l’ufficialità della scomparsa. Immagini toccanti quelle dei protagonisti in campo, addolorati per l’improvvisa morte di Zizovic.

La Federcalcio serba ha espresso il proprio cordoglio con un comunicato ufficiale: “La Federazione calcistica serba conferma con profonda tristezza e incredulità la notizia della morte improvvisa dell’allenatore del Radnicki 1923, Mladen Zizovic, durante la partita del campionato serbo tra Mladost e Radnicki 1923 a Lucani".

Molto provato il tecnico del Mladost Lucani, Nenad Lalatovic, che ha dichiarato: “Il calcio, in quel momento, non era la cosa più importante: la vita umana viene prima di tutto. Ho solo sentito come se qualcosa fosse caduto, un tonfo. Mi sono precipitato, ho cercato di salvarlo, ma emetteva dei suoni strani. La salute è la cosa più importante. Ci arrabbiamo, ci stressiamo, ma dobbiamo imparare a proteggerci".